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НовостиОбщество23 апреля 2023 6:41

Две улицы перекроют на северо-западе Ставрополя 23 апреля

Об этом рассказали в краевой Госавтоинспекции
Анфиса КИМЕНИНИКО
Дороги будут перекрыты в связи с религиозными мероприятиями.

Дороги будут перекрыты в связи с религиозными мероприятиями.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевой Госавтоинспеции сообщили о перекрытие двух дорог на северо-западе Ставрополя. Движение будет закрыто с проведением религиозных мероприятий.

В связи с проведением религиозных мероприятий 23 апреля с 6:00 до 18:00 будут перекрыты несколько улиц:

- проспект Кулакова (от улицы Октябрьской до Северного обхода);

- улица Коломийцева (от проспекта Кулакова до ул. Коломийцева 38);

В краевой Госавтоинспекции уточнили, что эти участки дорог можно будет объехать по автодороге Северный обход, проезду Чапаевскому и улице Октябрьской.