В Махачкале под колесами иномарки пострадал 12-летний мальчик

Мальчик попал под колеса иномарки. Фото: МВД Дагестан

12-летний мальчик пострадал в Махачкале в результате наезда автомобиля. С многочисленными травмами его доставили в больницу.

ДТП произошло 22 апреля 2023 года, в 13:40, в Махачкале, на улице Чиркейская, 49-летний мужчина за рулем иномарки «Mitsubishi», наехал на 12-летнего ребенка, который переходил проезжую часть не по пешеходному переходу. В результате автоаварии несовершеннолетнего пешехода доставили в больницу с различными травмами.

- Собран материал для принятия процессуального решения, - сообшили в региональном МВД.