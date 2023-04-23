Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 апреля 2023 9:45

В Махачкале под колесами иномарки пострадал 12-летний мальчик

Об этом рассказали в пресс-службе МВД
Анфиса КИМЕНИНИКО
Мальчик попал под колеса иномарки. Фото: МВД Дагестан

Мальчик попал под колеса иномарки. Фото: МВД Дагестан

12-летний мальчик пострадал в Махачкале в результате наезда автомобиля. С многочисленными травмами его доставили в больницу.

ДТП произошло 22 апреля 2023 года, в 13:40, в Махачкале, на улице Чиркейская, 49-летний мужчина за рулем иномарки «Mitsubishi», наехал на 12-летнего ребенка, который переходил проезжую часть не по пешеходному переходу. В результате автоаварии несовершеннолетнего пешехода доставили в больницу с различными травмами.

- Собран материал для принятия процессуального решения, - сообшили в региональном МВД.