На Ставрополье погибли две пенсионерки из-за столкновения легковушки и грузовика

В ДТП погибли 2 женщины. Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.

В Минераловодском округе на Ставрополье погибли две пенсионерки. ДТП произошло из-за столкновения грузовика и легковушки. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья. По данным краевой Госавтоинспекции, грузовой автомобиль «MAN» врезался в ехавшую впереди легковушку, а затем выбил ее в кювет, где машина перевернулась.

В ДТП получили несовместимые травмы с жизнью - 76-летняя водитель «ВАЗа», жительница Краснодарского края, и ее 78-летняя пассажирка из Буденновского городского округа.

В ведомстве уточнили, что за последние 2 года виновник аварии 10 раз получал штрафы за нарушения ПДД, но по его словам, причиной ДТП стал опасный обгон со стороны легковушки.