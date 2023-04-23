На Ставрополье военнослужащий обвиняется в убийстве своей бабушки

Военнослужащий со Ставрополья обвиняется в жестоком убийстве своей бабушки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе ставропольского гарнизонного военного суда рассказали о жестоком убийстве, которое произошло на Ставрополье в Изобильном.

Мужчина гостил у своей родной бабушки, когда у него вдруг нахлынула сильная неприязнь к пенсионерке. В это время он находился в состоянии алкогольного опьянения. В порыве гнева ставрополец схватил со стола кухонный нож и вонзил его ей в шею, а затем схватил нож поменьше и продолжил бить раненную. Полученные ранения привели к смерти бабушки.

К тому же, фигурант этого уголовного дела обвиняется и в другом перступлении - в неявке без уважительных причин на военную службу. Мужчина самовольно отсутствовал в части больше 10 дней, но не более месяца в период мобилизации. Согласно закону, за это преступление ставропольцу грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

- В настоящее время постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Южного окружного военного суда, - уточнили в пресс-службе ведомства.