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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 16:03

В Ставрополе мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой

За жизнь его супруги борятся врачи
Анфиса КИМЕНИНИКО
Очередное смертельно ДТП произошло 23 апреля 2023 года в Ставропольском крае. Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.

Очередное смертельно ДТП произошло 23 апреля 2023 года в Ставропольском крае. Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.

Смертельное ДТП сегодня произошло в Ставрополе: столкнулись автомобиль и мотоцикл, есть один погибший, а еще один участник аварии тяжело пострадал.

По данным Госавтоиспекции Ставрополья, авария произошла 23 апреля примерно в 17 часов на проспекте Кулакова. Водитель иномарки «Мерседес» совершая маневр левого поворота, не пропустил мотоцикл «Ямаха», который двигался в попутном направлении прямо.

От тяжелых телесных повреждений на месте погиб 35-летний мотоциклист, а его 32-летняя пассажирка - супруга была экстренно доставлена в реанимацию городской больницы. Врачи борются за ее жизнь.

В ведомстве уточнили, что за рулем иномарки находился 62-летний местный житель, за последние 2 года он 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент автоаварии он был трезв.