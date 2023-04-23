В Ставрополе мотоциклист погиб после столкновения с иномаркой

Очередное смертельно ДТП произошло 23 апреля 2023 года в Ставропольском крае. Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края.

Смертельное ДТП сегодня произошло в Ставрополе: столкнулись автомобиль и мотоцикл, есть один погибший, а еще один участник аварии тяжело пострадал.

По данным Госавтоиспекции Ставрополья, авария произошла 23 апреля примерно в 17 часов на проспекте Кулакова. Водитель иномарки «Мерседес» совершая маневр левого поворота, не пропустил мотоцикл «Ямаха», который двигался в попутном направлении прямо.

От тяжелых телесных повреждений на месте погиб 35-летний мотоциклист, а его 32-летняя пассажирка - супруга была экстренно доставлена в реанимацию городской больницы. Врачи борются за ее жизнь.

В ведомстве уточнили, что за рулем иномарки находился 62-летний местный житель, за последние 2 года он 14 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В момент автоаварии он был трезв.