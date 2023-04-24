Водитель и пассажир скутера пострадали в аварии в Ставрополе

Фото: УГИБДД по СК

Накануне вечером в центре Ставрополя произошло ДТП с мототранспортом.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по краю, на улице Ленина «Мерседес» сбил скутериста, поворачивая налево. «RACER» ехал по встречной полосе прямо.

Фото: УГИБДД по СК

Пострадали 25-летний водитель скутера и его 26-летняя пассажирка — местные жители.

Легковушкой управлял 57-летний ставрополец — трезвый, дважды наказанный за нарушение ПДД за 2023 год. Скутерист за последние два года правила движения не нарушал. Ранее мы писали про серьезную аварию с жителем Твери на трассе в Минераловодском округе, где столкнулись отечественная машина и иномарка с прицепом.