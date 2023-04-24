В Ессентуках 25 апреля закроют ж/д переезд на Энгельса

В Ессентуках во вторник — 25 апреля, закроют проезд через железнодорожный переезд на улице Энгельса. Ограничение введут в 9:00 утра, а снимут в тот же день в 16:00 часов.

Как уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края, закроют 43 км путей 3 станции.

- Объехать указанный переезд можно будет через «прокол» на улице Баучидзе и Шевченко. В администрации курорта уточнили, что ж/д переезд закроют в связи с проведением ремонтных работ.

- Будут установлены соответствующие временные дорожные знаки, - отметили в ведомстве.