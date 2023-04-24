На Ставрополье возбудили дело против сотрудницы МФЦ за коррупцию

Фото: СУ СКР по СК

На Ставрополье возбудили уголовное дело из-за коррупции в МФЦ Грачевского округа. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

В сентябре 2021 года бывший ведущий специалист по расчетно-кассовому обслуживанию населения получила от знакомого взятку в 30 тысяч рублей. За эти деньги она должна была принять на оформление шесть участков без доверенности. Полученные средства женщина потратила. Сотрудницу подозревают в получении взятки (третья часть 290 статьи УК РФ).

- Уголовное дело возбуждено следователем СКР по материалам краевого управления МВД России. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющейся доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставрополью.

Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям взяткодателя.