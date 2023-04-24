Уже на старте продаж виден большой ажиотаж. Фото: gk-usi.ru

Дизайн-квартал «Высота» от группы компаний «ЮгСтройИнвест» уже называют главным событием этой весны на строительном рынке Ставрополя. Это проект является уникальным по ряду причин.

Жилой комплекс отличается выгодным расположениемФото: gk-usi.ru

Во-первых, он продолжает развитие Юго-западного района и отличается выгодным расположением: в шаговой доступности находятся школа №45 (в будущем рядом с домом, буквально во дворе, появятся еще одна школа и детский сад), храмовый комплекс святого князя Владимира, уютный сквер «Молодежный», а до сквера Героев России можно за 5 минут добраться на автомобиле.

В будущем рядом с домом появятся еще одна школа и детский сад. Фото: gk-usi.ru

Кстати, об авто. На закрытой территории ЖК «Высота» в Ставрополе реализуют концепцию «двор без машин», въезд в подземный паркинг сделают бесконтактным (так же, как и вход во двор и в подъезд), а владельцы электрокаров смогут установить зарядку на своем паркоместе.

Въезд в подземный паркинг сделают бесконтактным. Фото: gk-usi.ru

Во-вторых, «Высота» станет пространством с новым уровнем комфорта и заботы о каждом жителе благодаря современным технологиям. В частности, за счет бесшовного Wi-Fi на всей территории жилого комплекса будет скоростной интернет, включая «слепые» зоны - лифт и парковку на нулевом этаже.

В дизайн-квартале сделан акцент на благоустройстве дворов. Фото: gk-usi.ru

- Сегодня для всех нас важный день - мы открыли продажи квартир в дизайн-квартале «Высота», говорит Елена Никитина, руководитель отдела продаж ГК «ЮгСтройИнвест». - Это наш первый технологичный ЖК. Уже на старте продаж мы видим большой ажиотаж. При создании проекта учитывались актуальные запросы рынка. Дизайн-квартал отличают внедренные технологии, комфорт эксклюзивные планировки, безбарьерная среда, сделан акцент на благоустройстве дворов. Здесь будут многоуровневые детские площадки и коворкинг беседки с зарядками. Квартиры в «Высоте» прекрасно подходят как для инвестиции, так и для проживания. Хочу от имени генерального директора Юрия Иванова и коллектива «ЮгСтройИнвеста» пожелать новоселам счастливой и комфортной жизни в дизайн-квартале «Высота».

Все преимущества первого умного ЖК от «ЮгСтройИнвеста» ставропольцы смогут оценить уже в начале следующего года.