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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:46

В середине недели на Ставрополье воздух прогреется до +24 градусов

Синоптики регионального гидрометцентра обещают ставропольцам ясную погоду
Анфиса КИМЕНИНИКО
На Ставрополье в середине недели потеплеет до +24.

На Ставрополье в середине недели потеплеет до +24.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье после двух дней дождя с грозами и порывистого ветра синоптики обещают потепление до + 24 градусов и безоблачную погоду.

Об этом сообщают синоптики регионального гидрометцентра. В среду, 26 апреля 2023 года, температура воздуха по краю днем составит от +3...до +8 градусов тепла. Ветер будет дуть западный 6-11 метров в секунду. Преимущественно без осадков.

Синоптики прогнозирую потепление в краевой столице. Фото: stavpogoda.ru

Синоптики прогнозирую потепление в краевой столице. Фото: stavpogoda.ru

В краевой столице с утра температура воздуха прогреется до +4...+6 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет восточный 9-11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +21 градусов, синоптики обещают небольшую облачность.

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