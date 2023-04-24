В Железноводске на Радоницу запретили автодвижение по кладбищам

Ограничение связано с антитеррористическими мерами Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Железноводске в целях антитеррористической безопасности запретили заезжать на кладбища на личном транспорте. Об этом рассказал мэр города-курорта Евгений Бакулин.

- В целях антитеррористической безопасности на Радоницу мы перекрываем въезд на личном транспорте на кладбища муниципального округа, но территория большая и людям неудобно ходить к своим родным в другой конец, - написал Бакулин.

Чтобы решить проблему, по центральным улицам кладбищ Железноводска и поселка Иноземцево будет курсировать бесплатный транспорт.

С 2016 года Радоница на Ставрополье считается выходным. Этот опыт высоко оценил телеведущий Андрей Малахов, который призвал депутатов Госдумы сделать православный праздник выходным.

- Выходной на 9-й день после Пасхи, в большой православный праздник Радоницу - мировая практика! Вот на Кавказе в 2016-м принят закон, устанавливающий выходной в святой для многих жителей региона день. Ау, православные депутаты Госдумы, - написал Малахов.