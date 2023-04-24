Воду отключат из-за ремонтных работ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Минераловодском округе 26 апреля жители 6 населенных пунктов останутся без воды. Отключение водоснабжения запланировано в связи с ремонтными работами на водоводе. Подача воды будет прекращена с 9:30 утра.

Под отключение попали три поселка: Евдокимовский, Ленинский и Бородыновка, хутор Садовый и хутор Возрождение, а также два микрорайона Минеральных Вод.

Где не будет воды

В Минеральных Водах под ограничение попали улицы:

- Колонтаевская;

- Луначарского;

- Южнопарковая;

- Свердлова;

- Восточная;

- Новая;

- Бакинская;

- Линейная;

- Буачидзе;

- Невского;

- Чернышевского;

- Островского;

- Озерная;

- Урицкого;

- Советская - частный сектор дома №17, 19, 21.

Переулки:

- Изобильный;

- Кавказский;

- Машукский;

- Короткий;

- Эльбрусский.

Водоснабжение планируют возобновить в 15:00.