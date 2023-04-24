Воду отключат из-за ремонтных работ.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Минераловодском округе 26 апреля жители 6 населенных пунктов останутся без воды. Отключение водоснабжения запланировано в связи с ремонтными работами на водоводе. Подача воды будет прекращена с 9:30 утра.
Под отключение попали три поселка: Евдокимовский, Ленинский и Бородыновка, хутор Садовый и хутор Возрождение, а также два микрорайона Минеральных Вод.
В Минеральных Водах под ограничение попали улицы:
- Колонтаевская;
- Луначарского;
- Южнопарковая;
- Свердлова;
- Восточная;
- Новая;
- Бакинская;
- Линейная;
- Буачидзе;
- Невского;
- Чернышевского;
- Островского;
- Озерная;
- Урицкого;
- Советская - частный сектор дома №17, 19, 21.
Переулки:
- Изобильный;
- Кавказский;
- Машукский;
- Короткий;
- Эльбрусский.
Водоснабжение планируют возобновить в 15:00.