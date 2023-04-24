В список лучших в России вошли 5 вузов Ставрополья

Только один из вузов попал в первую сотню Фото: Дмитрий СТЕШИН

Пять вузов Ставропольского края вошли в рейтинг лучших высших учебных заведений России по версии hh.ru. Самую высокую строчку занял Северо-Кавказский федеральный университет.

При составлении рейтинга специалисты рекрутингового сервиса проанализировали более 2 миллионов резюме соискателей от 18 до 24 лет и полмиллиона анкет выпускников 2021-2022 годов.

Северо-Кавказский федеральный университет занял 42-е место во всероссийском рейтинге. По данным hh.ru, выпускники главного вуза СКФО в среднем ожидают зарплаты в размере 35 тысяч рублей.

Остальные ставропольские вузы оказались за пределами первой сотни. Северо-Кавказский социальный институт (СКСИ) занял 120-е место, Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт (НГГТИ) — 122-е. Краевые альма-матер аграриев и медиков, СтГАУ и СтГМУ оказались на 235-м и 342-м месте соответственно.