Уралсиб дает более чем хорошую процентную ставку по вкладу

Фото: банк Уралсиб

Банк Уралсиб объявил о том, что новые клиенты, положившие деньги на новый накопительный счет «На каждый день», автоматически принимают участие в выгодной программе. И теперь будут получать весьма аппетитный процент – 9% годовых в течение первых двух месяцев.

С третьего месяца проценты начисляются по базовому тарифу накопительного счета «На каждый день». На сумму от 500 000 рублей (включительно) – около 6%, до 500 000 рублей – 0,01%. Зависит от условий размещения денежных средств, оговоренных с банком. На вклад от полутора миллионов рублей процент будет идти по утвержденному ранее тарифу.

Во время акции устанавливается повышенная процентная ставка только по одному накопительному счету «На каждый день». Далее накопительные счета открываются участнику акции в соответствии со стандартными тарифами.

Чтобы соответствовать параметрам акции, нужно поспешить и уже сейчас стать новым пользователем Уралсиба . Не иметь ранее какого-либо счета в этом банке, или же открыть счет не ранее 30 календарных дней до даты открытия собственного накопительного счета. Более подробную информацию можно получить в разделе «условия акции». В том числе – и о сроках, указанных там же, в пункте 4.3. Акция стартует с 24 апреля 2024 года

Узнать больше о вкладах и накопительных счетах можно по бесплатному (в пределах России) номеру телефона 8-800-250-57-57, в любых офисах Банка Уралсиб, либо на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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