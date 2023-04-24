В Михайловске грузовик сбил насмерть пенсионерку в полутора метрах от перехода

Фото: УГИБДД СК

На улице Войкова в Михайловске 24 апреля в 14:30 насмерть сбили пешехода. Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края, 60-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал грузовик.

До «зебры» пенсионерка не дошла всего 1,5 метра. Спасти ей жизнь не удалось. За рулем МАНа был 20-летний житель Ставрополя. Удостоверение получил примерно 2 года назад, за это время к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, в момент ДТП был трезв.