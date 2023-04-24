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НовостиОбщество24 апреля 2023 13:20

Купальный сезон официально откроют впервые за 20 лет на Старом озере в Кисловодске

Озеро уже в мае наполнят водой из горной реки Аликоновка
Алина МАКСИМОВА
Фото: официальный сайт администрации Кисловодска.

Фото: официальный сайт администрации Кисловодска.

В Кисловодске на городском озере впервые за два десятка лет официально стартует купальный сезон. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Реконструкцию чаши главного городского озера завершили еще в прошлом году. На ремонт было выделено свыше 430 млн рублей, в том числе и из краевого бюджета.

Средства направили на обустройство подпорных стенок и откосов плотины, ремонт водозаборных и водосбросных объектов. Чтобы избежать подтопления прилегающих к озеру территорий, было уложено 10 га гидроизолирующего материала.

Уже в мае озеро наполнят водой из горной реки Алконовка.

- Сейчас заканчиваем работы по допуску к купанию и получению соответствующего сертификата, - сообщили в горадминистрации Кисловодска.