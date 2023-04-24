Фото: банк Уралсиб

Недавно запущенная в интернете платформа «Уралсиб. Ускорение», помимо программ для учебных заведений, развивает проект по обучению менеджеров клиентского сектора для малого бизнеса «Хантеры». В рамках обучения предлагает профессиональный тест для рекрутов, основанный на разработках по искусственному интеллекту, а еще - серию вебинаров на различные современные темы.

Почти полторы тысячи молодых людей, обучающихся в области экономики, стали участниками проекта, познакомились с представителями банка УралСиб и смогли протестировать возможности новой платформы. В числе первопроходцев были студенты таких крупных российских вузов, как МГУ, МГИМО, ГУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Одним из главных организаторов мероприятия выступило кадровое агентство FutureToday.

Банк Уралсиб активно включился в поиск молодых талантов и представил платформу собственной разработки для студенческих стажировок и практик «УралСиб. Ускорение». На карьерных форумах «ProFinance» и «Недостающее звено» разработку заметили и оценили экономисты со стажем и профессиональным опытом.

А по отзывам юных участников форума – студентов - общение с признанными специалистами дало им дополнительный опыт. Особый интерес у молодых ребят вызвал онлайн-курс «Банковское дело» за один день. Многие оценили его как отличную стажировку и пробу приложить свои знания и умения на практике. Дополнительный и самый важный бонус – индивидуальное тестирование. Оно определяет сильные и слабые стороны подготовки специалиста, плюс программа выдает рекомендации по дальнейшему выстраиванию наиболее эффективного карьерного пути.

Мероприятие получилось как полезным, так и интересным. Одно из основных мнений: будущим финансистам сегодня очень не хватает реальных стажировок с погружением в настоящие рабочие вопросы. Особенно – в банковской отрасли. Программа «УралСиб. Ускорение» может оказать в этом большую помощь.

Платформа практик и стажировок «УралСиб. Ускорение» начала работать в прошлом году. Сейчас среди ее пользователей - более семи сотен студентов ведущих российских вузов. География: порядка одиннадцати регионов страны.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» LjN8KDksE