В Карачаево-Черкесии задержали АУЕ*-банду, планировавшую бунт в СИЗО

В Карачаево-Черкесии накрыли ячейку АУЕ*-группировки, которая планировала устроить бунт В СИЗО. Информация об этом появилась в СМИ, ее подтвердил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Злоумышленники хотели "устроить революцию" в изоляторе, надеясь сменить местные порядки – сделать СИЗО "черным", то есть чтобы там "заправляли" заключенные. План операции обсуждали не один день на общих "сходках".

Согласно плану операции, они должны закидывать в СИЗО оружие и телефоны с помощью беспилотника. Посылки перехватывали сотоварищи злоумышленников. Затем же ауешники, по замыслу, попадают в изолятор, взяв на себя некоторые преступления, которые они совершили, в том числе – для поддержания финансового состояния группы. В этот момент наступает кульминационный момент плана.

Правоохранители задержали семь злоумышленников и провели обыски в их домах. В отношении всей банды возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.