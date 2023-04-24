В Ставрополе на Радоницу перекроют улицу Коломийцева

Радоница — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник — в день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших, в Ставрополе введут ограничения для транспорта. Как рассказал мэр Ульянченко, для безопасности людей на кладбище, куда приходят на Радоницу посетить могилы близких, будут закроют въезд для личного автотранспорта.

Поэтому 25 апреля с 6:00 до 18:00 планируется перекрыть проезд по улице Коломийцева. Закроют движение от Кулакова до Коломийцева, 38.

На проспекте Кулакова регулировать автомобильный поток и следить за его загруженностью будут сотрудники ГИБДД. В случае необходимости движение там ограничат.

Отметим, что Радоница признана выходным днем на Ставрополье с 2016 года. И днями ранее телеведущий Андрей Малахов предложил депутатам Госдумы последовать примеру южного края и признать церковный праздник общероссийским выходным.