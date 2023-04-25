В Изобильненском округе 18-летний бесправник опрокинулся в кювет на чужом BMW

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария с пострадавшими произошла вечером 24 апреля на 30 км трассы «Сенгилеевское – Новотроицкое». ДТП спровоцировал 18-летний бесправник – водитель BMW-Х5. Он не справился с управлением автомобиля на быстрой скорости и вылетел с дороги в кювет, где перевернулся.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 3 пассажира и водитель. Все они доставлены в медицинское учреждение.

Как рассказали в Госавтоинспекции Ставрополья, автомобиль принадлежит 48-летнему жителю Солнечнодольска. Перед поездкой мужчина находился с товарищем в гараже. В этот момент мимо проходили друзья его сына. Мужчина предложил покататься и посадил за руль 18-летнего парня, который уже прошел обучение в автошколе, но экзамены еще не сдал.

- По факту происшествия проводится проверка, к ответственности будет привлечен 18-летний бесправник, а также владелец за передачу права управления лицу, не имеющему прав, - сообщили в Госавтоинспекции СК.