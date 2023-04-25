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НовостиОбщество25 апреля 2023 7:52

На штрафстоянку в Кисловодске отправили стадо из 12 коров

В курортном городе ведется контроль незаконного выпаса сельскохозяйственных животных
Алина МАКСИМОВА
Коров доставили в безопасное место.

Коров доставили в безопасное место.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Кисловодске задержано стадо коров. 12 рогатых, свободно разгуливающих по улицам курортного города, задержали и доставили на специальную штрафстоянку, предназначенную для безопасного содержания животных.

Глава курорта обратился к хозяевам с просьбой выводить животных на выпас в специально отведенные для этого места.

В администрации города напомнили, что свободный выгул скота в городе влечет за собой наложение штрафов, а также создает опасные ситуации для жителей и гостей курорта.

Отмечается, что в Кисловодске проводятся систематические рейды по контролю за незаконным выпасом сельскохозяйственных животных.