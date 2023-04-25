В Пятигорске осудили военного, уклонившегося от службы во время мобилизации

В Пятигорске вынесли приговор военному, который уклонялся от службы в период частичной мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба городского гарнизонного военного суда.

Мужчина служил в армии по контракту. 2 октября 2022 года он должен был явиться в свою воинскую часть, но без уважительной причины не явился на службу. Почему военный так поступил - не раскрывают, но уклонение обвиняемого называют "временным". Спустя две недели его задержали, все эти дни он находился дома и проводил время по своему усмотрению.

Эти действия расценивают как преступление, предусмотренное статье "Неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, совершенные в период мобилизации" (часть 3.1 статьи 337 УК РФ). Суд приговорил его к двум годам условно с испытательным сроком в два года. Приговор еще не вступил в силу.