На Ставрополье высадили около 100 тысяч деревьев в рамках акции «Сад Памяти»

Ставрополье участвует в акции "Сад Памяти". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае в рамках Всероссийской акции «Сад Памяти» высадили без малого 100 тысяч деревьев. На площади в 75 тысяч гектаров участники патриотической акции высадили саженцы сосны, можжевельника, туи, ясеня, акации, берёзы, дуба и других деревьев.

В числе участников - жители Александровского, Апанасенковского, Арзгирского, Благодарненского, Будённовского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, Кочубеевского, Петровского, Предгорного, Курского, Левокумского, Минераловодского и Шпаковского округов.

В 2023 году основное мероприятие акции прошло на территории памятника природы горе Куцай. Там было высажено 500 саженцев ясеня и клёна и 500 саженцев сосны крымской.

По данным управления пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края, главная цель акции «Сад Памяти» — высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.