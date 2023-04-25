В Ингушетии зафиксировали увеличение продолжительности жизни

В Ингушетии зарегистрировали снижение смертности и спрогнозировали увеличение продолжительности жизни. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Вопрос затронули на встречи главы региона Махмуд-Али Калиматова с министром здравоохранения Балаевым. Минздрав Ингушетии обсуждает с федеральным ведомством достижение показателей ОПЖ.

- Мы утвердили сводный план по снижению смертности от основных классов причин, а также младенческой смертности, на основании которого оснащаем медицинским оборудованием учреждения здравоохранения, оказывающие помощь пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, - заявил министр.

По итогам переписи население Ингушетии составляет 519 тысяч человек. На тысячу человек в республике 3,2 смерти, и это один из самых низких коэффициентов по всей России. Сам показатель региона снизился на 22,5%. Кроме того, наблюдается снижение младенческой смертности. На тысячу населения регистрируют 15 новорожденных. Также Ингушетия, как Москва и Дагестан, достигла продолжительности жизни в 78 лет.

Министр Балаев сообщил, что в прошлом году в Ингушетии успешно провели диспансеризацию и медицинскую реабилитацию, увеличился объем высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи.

- Для Ингушетии особенно важны демографические показатели. Нас чуть больше полумиллиона. Высокая детская рождаемость может уйти в минус, если мы не будем наращивать эту тенденцию к снижению младенческой смертности. Мы по средней продолжительности жизни в прошлом году были в лидерах, у нас этот показатель чуть выше 80 лет. И это для нас не предел, у нас всегда было много долгожителей. Диаграмма роста по этим показателям должна стать стабильной, - отметил Калиматов.