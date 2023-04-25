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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 10:31

Полицейские в Осетии устанавливают причины ДТП с 4 погибшими

Легковушки столкнулись на встречке
Анфиса КИМЕНИНИКО
В Северной Осетии в аварии погибли 4 человека. Фото: пресс-служба МВД Северной Осетии

В Северной Осетии в аварии погибли 4 человека. Фото: пресс-служба МВД Северной Осетии

В пресс-службе МВД по РСО-Алания устанавливают причины смертельного ДТП с 4 погибшими. Еще два пассижира были госпитализированы.

По данным ведомства, водитель автомашины «Мицубиси» 2002 года рождения, двигался со стороны села Ачалуки в сторону города Назрань, он выехал на полосу, которая была предназначена для встречного движения и допустил столкновение с автомашиной «Лада Приора», которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки , мужчина 1998 года рождения, а также водитель и два пассажиров иномарки получили тяжелые травмы, от которых они скончались на месте. Еще два пассажира были экстренно доставлены в больницу.

- В настоящее время сотрудники ОВД проводят доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, - сообщили в пресс-службе ведомства.