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НовостиОбщество25 апреля 2023 11:00

На выезде из Ставрополя огромная пробка к кладбищам парализовала движение

К вечеру трудности на дорогах вырастут до шести баллов
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Сервисы прогнозируют ухудшение ситуации на дорогах

Сервисы прогнозируют ухудшение ситуации на дорогах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выезде из Ставрополя сформировалась огромная автомобильная пробка. Это следует из данных на сервисе "Яндекс.Карты".

Фото: "Яндекс.Карта"

Фото: "Яндекс.Карта"

Длина пробки превышает семь километров. Машины начинают стоять с Прикумского переулка и заканчивается около съезда на Северный обход. Многие жители Ставрополя и Михайловска застряли на дороге, пытаясь добраться до кладбища. 25 апреля православные верующие отмечают Радоницу.

Напомним, что для обеспечения безопасности дорожного движения до шести часов вечера по улице Коломийцева (от проспекта Кулакова до улицы Коломийцева, 38) перекрыто движение для машин. Исключение действует для общественного транспорта. Эти дороги ведут на несколько крупных кладбищ Ставрополя: Игнатьевское, Воскресенское, Новое и Новейшее.

Сейчас пробки в Ставрополе оценивают в четыре балла. К вечеру индекс вырастет до шести баллов.