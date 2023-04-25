В Ингушетии двух местных жителей задержали за нападение на полицейских

Водитель напал на полицейского, который остановил его за тонировку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ингушетии местного жителя остановили за сильную тонировку. В результате мужчина напал на полицейского, в участок его забрали уже за уголовное дело.

Необычная история произошла минувшим днем в Ингушетии. Инспекторы ДПС на стационарном посту въезда в город Магас остановили автомобиль с абсолютно черными стеклами, что не соответствует требованиям российского ГОСТа. За это предусмотрен штраф. Пока полицейске проверяли документы, водитель авто и его пассажир, применили насилие в отношении представителей власти. Их задержали. По статье 318 ч.1 УК РФ задержанным грозит до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 200 тысяч рублей.