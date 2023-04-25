Стало известно, как наградят командира из «Ахмата» за 120-часовой бой с противником

Ранее «Малой» получил высшую награду подразделения, Орден спецназа «Ахмат». Фото: стоп-кадр видео

История, которую «КП-Северный Кавказ» рассказывала неделю назад о пяти бойцах спецназа «Ахмат», вышедших живыми из окружения после 120-часового боя в районе Белогоровки, получила продолжение. Стало известно, как наградят командира разведывательного-штурмового отряда (позывной «Малой») и его подчиненных.

- Наши ребята зашли вглубь позиций противника на 1,5 км, зачистили улицу, заняли выгодную позицию. Их пытались выбить пять дней, - напомнил, с чего все начиналось, замкомандующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. - Когда противник подошел совсем близко, стал закидывать гранатами уже с крыши, «Малой» вызвал огонь на себя.

Благодаря авиаразведке, артиллерия отработала максимально аккуратно и эффективно - пока ВСУ занимались своими раненными и погибшими, ахматовцы в открытую вышли из здания и вместе с тяжелораненым товарищем добрались до наших позиций.

- Они - настоящий пример, достойные сыны Отечества. Бойцы уже представлены к орденам Мужества. Когда они вернутся из госпиталя, мы им вручим награды. Также готовится представление на присвоение «Малому» высшей государственной награды - звания Героя России, - сообщил Алаудинов.