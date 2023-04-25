На Ставрополье в ДТП погибла пенсионерка

Женщина погибла, потому что не была пристегнута. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, сегодня, 25 апреля примерно в 13 часов на 345 км автодороги «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды» водитель иномарки «Ниссан Альмера» зацепился за тросовое ограждение и съехал с дороги в кювет, а затем перевернулся.

От полученных телесных повреждений на месте погибла 69-летняя пенсионерка, а 76-летний водитель иномарки и его 72-летняя супруга, а также 12-летний внук экстренно госпитализированы в больницу. Пострадавшие из Минераловодского городского округа.

Известно, что в момент автоаварии водитель был пристегнут, но его погибшая родственница - не была. На месте работают сотрудники краевой Госавтоинспекции.