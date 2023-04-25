За насилие над полицейским жителя Ставрополья приговорили к 6 месяцам лишения свободы

Фото: СУ СКР по СК

Суд вынес приговор ранее судимому 46-летнему жителю села Безопасное. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

Как сообщили в управлении следкома по Ставрополью, мужчина был доставлен в ГБУЗ СК «Труновская РБ» для медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Однако он выразил недовольство действиями правоохранителей и применил насилие в отношении полицейского.

В суде он полностью признал свою вину. Мужчине назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Правоохранительные органы напоминают, что применение насилия к представителям власти наказывается по закону и не останется без последствий.