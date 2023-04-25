Благодаря «Россети Северный Кавказ» улучшилось электроснабжение в высокогорном селе Чечни

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» построили две ЛЭП 0,4 и 10 кВ общей протяженностью 1 км в селе Ножай-Юрт.

Высокогорное живописное селение находится в восточной части республики, по обоим берегам реки Ямансу. Энергетики смонтировали 46 опор и 2,2 км провода.

В том числе 800 метров самонесущего изолированного — он пожаробезопасен, надёжен и устойчив к коррозии, позволяет снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, а также исключает возможность незаконного подключения к ЛЭП.

Кроме того, оперативно-ремонтные бригады установили на участке комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА. Благодаря выполненным работам электроснабжение жильцов новостроек на окраине населенного пункта стало надежнее и безопаснее. Информационный обзор редакции.