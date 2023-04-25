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НовостиОбщество25 апреля 2023 16:26

Подозреваемого в расстреле мужчины в Ставрополе отправили в СИЗО

Остальных подельников еще ищут
Амина КЕТОВА
Амина КЕТОВА
Фото из зала суда: пресс-служба Ленинского районного суда

Фото из зала суда: пресс-служба Ленинского районного суда

Ленинский районный суд сообщил об аресте мужчины, расстрелявшего вместе с подельниками машину с водителем в Ставрополе в ночь на 18 апреля. Его отправили в СИЗО на два месяца.

В настоящее время его обвиняют в убийстве группой лиц, совершенном по предварительному сговору, а также в незаконном приобретении оружия и боеприпасов к нему. Согласно сообщению пресс-службы, подозреваемый будет находиться в СИЗО до лета.

Ночью 17-18 апреля 2023 года толпа мужчин, находившихся возле ресторана на улице Космонавтов, открыли не менее 60 выстрелов по автомобилю «Лада Веста», используя неопознанное огнестрельное оружие. В результате водитель погиб, а соучастники скрылись.

Правоохранительные органы начали расследование этого инцидента. По неподтвержденным данным, план «Сирена», который предназначен для обеспечения розыска и задержания вооруженных и других особо опасных преступников, был введен после произошедшего.

Суд отправил задержанного в СИЗО на период до 18 июня 2023 года. Поиск остальных участников происшествия продолжается.