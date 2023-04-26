Авария произошла в районе реки Эшкакон Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кисловодске 26 апреля часть города осталась без воды.

Как объяснил ситуацию губернатор, всему виной утечка на участке трубы в соседней со Ставропольем Карачаево-Черкесии.

Авария произошла в районе реки Эшкакон. И она, к сожалению, повлияла на прилегающий к территории республики курорт Кавминвод.

- Сейчас специалисты из КЧР уже начали работу по устранению аварийной ситуации, - сообщил утром в среду Владимир Владимиров и пообещал со стороны края оказать помощь, если та потребуется.

На время аварийных работ жители Кисловодска будут получать воду от Ставрополькрайводоканала — в городе будет организован подвоз воды автоцистернами.