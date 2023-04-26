Лихач с 56 штрафами насмерть сбил мужчину в Ставрополе

Фото: УГИБДД по СК

Ближе к полуночи 25 апреля на проезде Чапаевском в Ставрополе насмерть сбили пешехода. «Лада Гранта» ехала с превышением скорости и просто не успела затормозить, когда перед машиной оказался человек.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю, 57-летний мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, а 21-летний водитель за последние 2 года штрафовался 56 раз, в основном за скорость и тонировку.

- Удар был такой силы, что выломало крышку капота и выбило ветровое стекло, - уточнили в Госавтоинспекции региона. - От полученных травм житель Ставрополя скончался.

Легковушкой управлял молодой человек из Грачевского округа со стажем вождения 2,5 года. Был ли трезв лихач, покажет экспертиза.