Больше 15 тысяч абонентов и больница в Кисловодске остались без воды

С утра 26 апреля в Кисловодске остаются без воды больше 15 тысяч абонентов, городская больница и санатории. Под аварийное подключение попали 100 улиц, в школах и садах вода пока есть. Об этом рассказал мэр курорта Евгений Моисеев.

Все из-за аварии на водоводе Эшкаконского водохранилища в Карачаево-Черкесии, питающего в том числе соседствующий с республикой город Кавминвод. Утечку заметили накануне поздним вечером. Ее устраняют 10 специалистов.

Аварию обещают устранить до 18:00 в среду, 26 апреля. После чего начнутся работы по заполнению системы, и подачу воды возобновят до 5 утра 27 апреля. - Подвоз воды будет осуществляться по заявкам, которые прошу направлять по телефону Водоканала 6-21-10, - добавил глава Кисловодска.