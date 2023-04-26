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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 7:15

Мэру Лермонтова вынесли предписание за пострадавшее в землетрясении общежитие

За месяц власти не заделали трещины в несущих стенах
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Лермонтове провели проверку после жалоб жителей общежития, которое пострадало при землетрясении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

1 апреля в регионах Кавказских Минеральных Вод случилось землетрясение магнитудой 4,3 балла. Некоторые строения немного пострадали из-за подземных толчков, в том числе лермонтовское общежитие. Там появились трещины в несущих стенах, из-за чего необходим был срочный ремонт.

- Органом местного самоуправления не принято мер по организации обследования дома после случившегося землетрясения с целью установления степени повреждений несущих конструкций многоквартирного дома и наличия угрозы его обрушения, - пишет прокуратура Ставрополья.

В адрес мэра города вынесено представление об устранении нарушений. Надзорное ведомство следит, как администрация исполняет акт.