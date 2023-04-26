Депутаты Ставрополья и Луганской республики договорились о сотрудничестве

Председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко и председатель краевой Думы Николай Великдань. Фото: Дума Ставрополья

Дума Ставропольского края заключила соглашение с Народным Советом Луганской республики. Подписание документа состоялось на Совете законодателей России в Санкт-Петербурге.

Договор предполагает взаимодействие между регионами. На совместных встречах депутаты будут обмениваться опытом правового регулирования в различных сферах, в том числе – в сфере защиты гражданских прав и свобод, охраны правопорядка и соблюдения законности. Кроме того, приоритетными направлениями будут экономика, местное самоуправление, здравоохранение, культура и образование.

– Подписание соглашение – еще один важный этап в налаживании связей между Ставропольем и Луганщиной. Для потенциального сотрудничества у нас есть множество направлений. Мы близкие регионы и территориально, и по духу. Нас сближают культурные традиции, экономические интересы. Мы заинтересованы в передаче нашего опыта коллегам из парламента ЛНР в вопросах бюджетной политики, организации местного самоуправления. У нас наработана обширная нормативная база по всем отраслям экономики и социальной сферы. Всем этим мы тоже готовы поделиться. Также будем рады перенять и успешный законотворческий опыт коллег из ЛНР, – отметил спикер Думы Ставрополья Николай Великдань.