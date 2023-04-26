Ингушетия присоединится к празднованию столетия поэта Расула Гамзатова

В Ингушетии отпразднуют юбилей дагестанского поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Региональный минкультуры разработал программу мероприятий в образовательных, культурно-досуговых и библиотечных учреждениях. Республика в том числе присоединится к акции "Расул Гамзатов глазами детей". По итогам акции члены жюри выберут по десять победителей из трех возрастных категорий. Лауреаты получат именные сертификаты и подарки от проекта "Культура для школьников", а лучшие исполнения будут опубликованы на портале "Культурадляшкольников.РФ".

7 сентября в национальной библиотеке в Сунже проведут читательскую конференцию с участием творческой интеллигенции региона. В это же время будет проходить Всероссийская конференция "Поэтический век Расула Гамзатова" в Махачкале, куда поедут представители Ингушетии.

– Его слова учат простым и понятным вещам, необходимым, чтобы стать настоящим человеком: любви к Родине, мужеству, честности, порядочности и благородству. Поэтому его произведения до сих пор актуальны и верны своему предназначению сеять доброе, разумное, вечное. Расул Гамзатов не просто поэт – он великий учитель, – рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов

Указ о празднование юбилея дагестанского поэта подписал президент Владимир Путин, в 2023 году ему исполнилось бы сто лет. Большая часть торжеств пройдет в Дагестане, где Гамзатова считают народным поэтом. За время работы он удостоен звания Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий РСФСР, лауреат международной премии "Лучший поэт 20 века".