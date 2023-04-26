Мэр Кисловодска поддержал идею об усыплении безнадзорных животных

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев поддержал инициативу по усыплению бездомных животных, которую рассмотрят в Госдуме РФ. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Сейчас закон запрещает усыплять безнадзорных животных. Их только отлавливают, стерилизуют и чипируют. В Кисловодске на эту программу в 2022 году выделяли почти пять миллионов рублей, это два раза больше, чем годом ранее. Однако нападений на людей меньше не стало, отметил Моисеев. За прошлый год собаки укусили людей более 200 раз.

- Моя позиция как человека и должностного лица по этому вопросу известна. Усыплять нужно, если собака агрессивна и опасна - ценнее человеческой жизни и здоровья нет ничего. Усыплять нужно после отлова, а не устраивать, как было несколько лет назад, охоту на собак в городских условиях, - написал Моисеев.

Кроме того, мэр Кисловодска считает, что нужно установить контроль за домашними животными: ввести паспорта, налоги за нестерилизованных питомцев и лицензии на разведении.

Тему стали обсуждать после трагедии в Оренбурге, когда стая животных загрызла восьмилетнего мальчика. В мэрии заявили, что собаки были стерилизованы и чипированы.