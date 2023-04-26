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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 11:20

Житель Ставрополья зарезал и добил табуреткой собутыльника

По факту возбуждено уголовное дело
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото с места: СУ СКР по Ставрополью

Фото с места: СУ СКР по Ставрополью

В Ставропольском крае мужчина убил знакомого во время распития алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 20 марта 2023 года в поселке Нежинский Предгорного округа. Во время застолья между мужчинами произошел словесный конфликт. Один из них вооружился ножом и напал на обидчика, ударив его семь раз ножом. Кроме того, подозреваемый добивал жертву табуретом. 38-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемому 40 лет, и ранее он был судим, уточняет СУ СКР по Ставрополью. На время следствия фигурант будет находиться под стражей.

- По уголовному делу проведены осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, назначены судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба ведомства.