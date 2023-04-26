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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 11:40

Во Владикавказе два друга отделаются штрафами за стрельбу у рынка

Оружие, изъятое у них, оказалось охолощенное
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Фото: УМВД по Северной Осетии

Фото: УМВД по Северной Осетии

Во Владикавказе задержали двух горожан, которые решили пострелять из пистолета около рынка. Об этом сообщает республиканская полиция.

На звуки выстрелов пожаловались горожане. Полицейские приехали на место и задержали нарушителей спокойствия. Ими оказались 30-летний житель с.Урсдон и 32-летний уроженец Южной Осетии.

- Установлено, что оружие, из которого были произведены выстрелы, является охолощенным, в настоящее время оно изъято. Молодые люди признали свою вину и пообещали больше не допускать такого неприемлемого и опасного поведения, - сообщает УМВД по Северной Осетии.

В отношении мужчин составили протокол о правонарушении. За стрельбу из оружия в населенном пункте им грозит штраф в 50 тысяч рублей.