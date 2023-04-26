Ремонт водоснабжения в Кисловодске закончат вечером 26 апреля

Фото с места: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о ходе работ по восстановлению водоснабжения в Кисловодске. По его словам, специалисты закончат работы к вечеру.

- Сейчас специалисты приступили к сварочным работам. Завершить их планируется к 19 часам. После выполнения всех работ в систему вновь начнет поступать вода, - заявил Владимиров.

Без воды остались больше 15 тысяч абонентов, городская больница и санатории. Отключение связано с аварией, которая случилась в районе реки Эшкакон. Утечку заметили поздним вечером, ее устраняют десять специалистов. Пока идут работы, на территории действует подвоз воды.