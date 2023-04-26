Утопленник в Ростовской области неожиданно ожил на руках у спасателей

Еще минута, и мужчина захлебнулся бы. Фото: областная служба спасения на водах

Жители города Белая Калитва в Ростовской области накануне днем, 25 апреля, наблюдали страшную ситуацию: в реке на окраине населенного пункта находился мужчина. Очевидцы уже не верили, что он может выжить, однако вызвали спасателей. До частных домов от места происшествия идти не меньше 300 метров, а ближе – метрах в десяти – стоят дачные домики.

Как сообщают коллеги из «КП-Ростов-на-Дону», ЧП произошло на месте, где расположена разрушенная плотина, которую строили еще в советские времена. Планировалось строить электростанцию для нужд металлургического завода, но когда она не понадобилась, плотину взорвали.

Остатки плотины привлекают граждан, в том числе тем, что через нее можно перейти. Моста через реку люди так и не дождались, поэтому пользуются тем, что имеется. И все же в некоторых местах идти приходилось по пояс в воде.

Это не остановило и настоящего счастливчика, который находился на плотине, но каким-то образом чуть не утонул. Когда он начал захлебываться водой, на место прибыли спасатели, которые достали утопленника. Местный житель порадовался, что мужчина выжил:

— Мы уже не надеялись, что он выживет. А он, считай, ожил! – говорит местный житель.