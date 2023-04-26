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НовостиОбщество26 апреля 2023 14:04

«Россети Северный Кавказ» защищают птиц в Карачаево-Черкесии от поражения электрическим током

Источник:kp.ru
Фото: «Россети Северный Кавказ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» в текущем году в рамках реализации ремонтной программы смонтируют на линиях электропередачи (ЛЭП) 110 кВ 315 птицезащитных устройств.

Оборудование установят на ЛЭП «Невинномысская ГРЭС – Академическая», «Зеленчук – Касаева», «Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук», «ГЭС-2 – ГЭС-1», «Северная – Кавказская», «Хабез – Кош-Хабль», «Зеленчук – Академическая». Эти питающие линии обеспечивают электроэнергией потребителей в Зеленчукском, Хабезском, Карачаевском и Прикубанском районах республики.

По оценкам орнитологов в Карачаево-Черкесии обитают более 270 видов птиц, в том числе редких, занесённых в Красную книгу России. Зачастую пернатые выбирают траверсы, изоляторы и другие элементы опор линий электропередачи для гнездования, что может создавать угрозу их жизни, поскольку при возникновении коротких замыканий они могут попасть под действие электрической дуги. Это, в свою очередь, может привести к выходу из строя оборудования и перебоям электроснабжения. Поэтому для сохранения популяции птиц и предотвращения возможных технологических нарушений в сетях энергетики филиала ежегодно оснащают линии электропередачи птицезащитными устройствами.

При этом такой способ защиты элементов ЛЭП не наносит вреда пернатым, а лишь препятствует их посадке и гнездованию на траверсах и изоляторах.