На Ставрополье с начала года зафиксировано 7 случаев заболевания корью

В крае проводится иммунизация населения против кори. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае с начала 2023 года выявлено семь случаев заболевания корью. По данным управления пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края, все они были завезены из других субъектов страны. В предыдущие два года случаев заражения опасным инфекционным заболеванием на Ставрополье выявлено не было.

Отмечается, что все контактировавшие с больными на территории края получили прививки и прошли карантинные мероприятия.

Напомним, первый случай заражения корью был выявлен в марте 2023 года у туристки, приехавшей на отдых в регион Кавказских Минеральных Вод. У женщины отсутствовали какие-либо сведения о прививках.

На данный момент в крае имеется достаточный запас вакцины, проводится подчищающая иммунизация населения.