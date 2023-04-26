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НовостиОбщество26 апреля 2023 14:36

На Ставрополье с начала года зафиксировано 7 случаев заболевания корью

Все они были завезены на территорию региона из других субъектов страны
Алина МАКСИМОВА
В крае проводится иммунизация населения против кори.

В крае проводится иммунизация населения против кори.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае с начала 2023 года выявлено семь случаев заболевания корью. По данным управления пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края, все они были завезены из других субъектов страны. В предыдущие два года случаев заражения опасным инфекционным заболеванием на Ставрополье выявлено не было.

Отмечается, что все контактировавшие с больными на территории края получили прививки и прошли карантинные мероприятия.

Напомним, первый случай заражения корью был выявлен в марте 2023 года у туристки, приехавшей на отдых в регион Кавказских Минеральных Вод. У женщины отсутствовали какие-либо сведения о прививках.

На данный момент в крае имеется достаточный запас вакцины, проводится подчищающая иммунизация населения.