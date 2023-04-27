В Ставрополе выясняют причины ночной стрельбы на Рогожникова

Участников стрельбы доставили в отдел полиции. Фото: соцсети.

В Ставрополе выясняют детали ночного инцидента в юго-западном районе города. Около 23:00 26 апреля в одном из дворов на Рогожникова раздались выстрелы. Жильцы домов тут же позвонили в полицию.

Выяснилось, что к стрельбе причастна компания из трех молодых людей. По словам очевидцев, парни были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя шумно. У одного из них при себе оказался травматический пистолет, из которого он и выстрелил.

Всех участников инцидента доставили в отдел полиции. Причины произошедшего выясняются.

По предварительным данным, во время стрельбы никто не пострадал.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщала о задержании третьего подозреваемого в групповом расстреле водителя у ресторана.