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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 6:47

В Ставрополе выясняют причины ночной стрельбы на Рогожникова

Жители юго-западного района вызвали полицию, услышав звуки выстрелов
Алина МАКСИМОВА
Участников стрельбы доставили в отдел полиции. Фото: соцсети.

Участников стрельбы доставили в отдел полиции. Фото: соцсети.

В Ставрополе выясняют детали ночного инцидента в юго-западном районе города. Около 23:00 26 апреля в одном из дворов на Рогожникова раздались выстрелы. Жильцы домов тут же позвонили в полицию.

Выяснилось, что к стрельбе причастна компания из трех молодых людей. По словам очевидцев, парни были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя шумно. У одного из них при себе оказался травматический пистолет, из которого он и выстрелил.

Всех участников инцидента доставили в отдел полиции. Причины произошедшего выясняются.

По предварительным данным, во время стрельбы никто не пострадал.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщала о задержании третьего подозреваемого в групповом расстреле водителя у ресторана.