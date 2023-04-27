Ставропольцы рассказали, на каких условиях готовы заменить трудовых мигрантов

Заместить трудовых мигрантов готова часть жителей региона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Без малого 40% работающих жителей Ставропольского края готовы занять рабочие места трудовых мигрантов, но на определенных условиях. Об этом стало известно в ходе исследования, проведенного специалистами hh.ru.

В опросе приняли участие сотрудники и соискатели Ставрополья. Выяснилось, что 38% местных жителей из числа работающего населения готовы рассмотреть трудоустройство на должностях, которые обычно занимают мигранты, в сфере ресторанно-гостиничного и турбизнес, логистики и перевозок, продаж, строительства и розничной торговли.

Еще 20% участников опроса не готовы занимать рабочие места мигрантов, а 16% - затруднились ответить.

При этом те ставропольцы, которые готовы заместить трудовых мигрантов, согласны на трудоустройство при определенных условиях: работа должна соответствовать профессии, в компании должны быть хорошие условия труда, а зарплата - выше, чем у мигрантов.