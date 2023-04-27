Достойное жилье – каждой семье, на удобных условиях

Фото: банк Уралсиб

На рынке ипотеки по сумме выданных кредитов и размеру соответствующего портфеля банк Уралсиб занял место в первой десятке российских банков. Основанием стали исследования независимых экспертов портала Банки.ру.

В 2022 году Уралсиб выдал своим клиентам порядка 4,4 тысяч кредитов на жилье общей суммой около двадцати одного миллиарда рублей. Таким образом, портфель на конец прошлого года составил 111,3 млрд. рублей.

По мнению специалистов, войти в Топ-10 этого сегмента Уралсибу позволило постоянное развитие линейки ипотечного кредитования и гибкие условия, предлагаемые в каждой из программ. Минимальный процент по договорам на готовое жилье либо находящееся в процессе строительства составило 11,49 в год.

Государственные программы, обозначаемые как «Ипотека с господдержкой», сегодня осуществляются со ставкой от 7,59% годовых. А по программе «Ипотека для семей с детьми» банк предлагает льготные условия - от 5,59%.

Чтобы узнать больше о возможности получения ипотечного кредита и положенных льготах, оформить соответствующую заявку, можно позвонить по номеру телефона 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный), обратиться в ближайшее отделение или зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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