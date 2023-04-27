Ставрополец заплатит миллион за случайное убийство друга на базе отдыха в Шпаковском округе

Смерть мужчины наступила по неосторожности. Фото: СУ СКР по СК

На Ставрополье вынесен приговор 50-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в причинении смертельных травм 40-летнему другу 23 апреля 2022 года.

В тот день на базу отдыха в селе Татарка Шпаковского округа приехали две семьи. Во время застолья между двумя мужчинами произошел конфликт. Один несколько раз ударил другого кулаком в голову. Травмы оказались серьезными - через непродолжительное время 40-летний мужчина скончался на месте.

В отношении зачинщика драки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда - 1 млн рублей, - сообщили в Шпаковском межрайонном следственном отделе СУ СКР по Ставропольскому краю.