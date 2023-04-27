Начальник СИЗО скрыл нападение арестованного на сотрудника на Ставрополье

На Ставрополье начальника СИЗО-2 осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ России.

В декабре 2020 года начальник узнал, что на его подчиненного напал арестованный, в отношении которого ведется следствие. Чтобы избежать дисциплинарной ответственности, он намеренно приказал своим сотрудникам скрывать этот факт.

О преступлении узнало УФСБ по Ставрополью. 6 августа 2021 года ГСУ СКР по Северо-Кавказскому округу возбудил против начальника СИЗО уголовное дело, его обвиняли в злоупотреблении полномочиями.

Накануне Пятигорский городской суд признал его виновным и приговорил к ограничению свободы на полтора года. Кроме того, начальнику СИЗО запретили занимать посты на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение полутора лет. Приговор в законную силу не вступил.